Гаврилов: «Финал ЧМ-2022 будет неинтересным»

Бывший спартаковец Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от финала чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией.

«Что касается финала, то я ни за кого не буду болеть. Посмотрю, как обе команды упрутся. Думаю, матч получится неинтересным.

Трудно сказать, кто выиграет — Аргентина или Франция», – сказал Гаврилов.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча. Начало – в 18:00 по Москве.

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