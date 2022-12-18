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    Гаврилов: «Финал ЧМ-2022 будет неинтересным»

    Бывший спартаковец Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от финала чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией.

    «Что касается финала, то я ни за кого не буду болеть. Посмотрю, как обе команды упрутся. Думаю, матч получится неинтересным.

    Трудно сказать, кто выиграет — Аргентина или Франция», – сказал Гаврилов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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