В «Балтике» рассказали об интересе клубов РПЛ к Игнашевичу

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин высказался о работе главного тренера команды Сергея Игнашевича.

– У нас много тренеров с богатой футбольной карьерной историей, но именно Игнашевич стрельнул. В чем его исключительность? Какие его качества могут вывести Сергея Николаевича в список больших российских тренеров?

– Мне кажется, он очень прагматичен – и это его плюс. Он знает, что хочет, и ни на что другое не отвлекается. То есть он пришел побеждать, он это сразу говорил. Он бы не пришел, если бы надо было просто отстраивать систему, это не его тема.

Периодически на этом пути Сергей сталкивается с чем-то новым, и в этих ситуациях не боится спрашивать, узнавать, учиться – это тоже очень важно.

От него не услышите: «Я футболист ЦСКА, капитан сборной России, чему вы тут меня учите, я все выиграл и все знаю». У него есть свое мнение, но он готов слушать других – это то, что, уверен, позволит ему расти дальше. Думаю, что это очень важно.

Нельзя не отметить помощников Сергея. Летом в тренерском штабе были внесены корректировки – двое ушли, двое пришли.

К имеющимся тренерам добавились достаточно молодые специалисты: Артем Булойчик, о котором достаточно активно сейчас пишут в связи со стандартными положениями «Балтики», и Михаил Соловей, более опытный, но тоже в начале своего пути.

Они отлично влились в команду, и футболисты к ним очень здорово относятся. Они прислушиваются к тренеру, а тот – к ним. Так что стало еще больше людей, которые высказывают свои пожелания и мнения. Это очень редко, ценно.

– Нынешний сезон очень трудный для тренеров РПЛ, было много отставок. Кто-то из команд Премьер-лиги пытался выйти на вас и Сергея Игнашевича?

– Насколько я знаю, нет. По крайней мере я ни с кем не общался. Но мне известно, что в прошлом году к нему был интерес из Премьер-лиги.

В этом смысле Сергей прагматичен. Он понимает, что ему надо выполнить задачу, для него, как для молодого специалиста, это важно. Это строчка в резюме, это опыт, которого у него ещe нет.

Ему нужно сейчас набивать шишки. Даже за этот год, который он провел здесь, он получил очень большой тренерский опыт и прибавил на глазах.

43-летний Игнашевич возглавляет «Балтику» с октября 2021 года.

Калининградцы лидируют в Первой лиге после 20 туров, набрав 41 очко.

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