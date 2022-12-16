Агент Моуринью начал переговоры о работе тренера в сборной Португалии

Идет работа по приглашению Жозе Моуринью на пост главного тренера сборной Португалии.

Его агент Жорже Мендеш уже начал переговоры с президентом Португальской федерации футбола Фернанду Гомешем.

Стороны обсуждали потенциальную зарплату 59-летнего специалиста.

Португальцы вылетели с ЧМ-2022 от Марокко (0:1).

После этого сборную покинул Фернанду Сантуш.

Моуринью связан с «Ромой» контрактом до 2024 года.

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