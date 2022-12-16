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    «Такие футболисты требуют к себе особого отношения». Орлов – о Роналду

    Журналист Геннадий Орлов высказался о перспективах Криштиану Роналду.

    «Роналду уже в «Ювентусе» чувствовал себя инородным телом. Аллегри ему там не помогал. Такие футболисты требуют к себе особого отношения всей команды.

    В Аргентине это поняли – там все работают на Месси. Его талант позволяет все это дело органично воссоединить.

    Роналду в «Ювентусе» забивал, да. Но командной игры не было вместе с ним. «Ювентус» ведь ничего не выиграл при нем.

    Он пришел в «Манчестер Юнайтед», а там еще хуже. Игра не выстроена. А имея таких футболистов, как Роналду, нужно выстраивать игру, учитывая возможности именно лидеров», – считает Орлов.

    • 37-летний Роналду – свободный агент.
    • В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
    • Форвард со сборной Португалии дошел до четвертьфинала ЧМ-2022.
    • Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить ему 200 миллионов евро в год. Это единственное предложение.

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    Источник: Sport24

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