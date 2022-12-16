Осинькин подтвердил, что «Локомотив» обратился в «Крылья» по Пиняеву и Глушенкову

Чего это они лезут в спартаковскую вотчину? )
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал информацию о выкупе «Локомотивом» двух игроков самарского клуба – Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.
«Разговор был. Несколько дней назад в клуб приходило письмо — готовы ли отпустить, какая трансферная стоимость и так далее. У этих футболистов есть опция выкупа. Мы про это знали», — сказал Осинькин.
- «Локомотив» суммарно заплатит за футболистов около 700 миллионов рублей.
- Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в этом сезоне РПЛ.
- На счету Глушенкова 5 голов и 4 ассиста.
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