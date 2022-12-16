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    Осинькин подтвердил, что «Локомотив» обратился в «Крылья» по Пиняеву и Глушенкову

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал информацию о выкупе «Локомотивом» двух игроков самарского клуба – Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

    «Разговор был. Несколько дней назад в клуб приходило письмо — готовы ли отпустить, какая трансферная стоимость и так далее. У этих футболистов есть опция выкупа. Мы про это знали», — сказал Осинькин.

    • «Локомотив» суммарно заплатит за футболистов около 700 миллионов рублей.
    • Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в этом сезоне РПЛ.
    • На счету Глушенкова 5 голов и 4 ассиста.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +33296

      oyabun 2 часа назад

      Чего это они лезут в спартаковскую вотчину? )

      0
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      Рейтинг: +17607

      paracetamol 3 часа назад

      Глушенкова отдать, а Пиняева сохранить. Вариант - в Зенит.

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