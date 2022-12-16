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    Гендиректор «Зенита» выступил против ужесточения лимита на легионеров

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на возможное ужесточение лимита на легионеров.

    «Лимит хотят ужесточить? Тема не новая. В хоккее вот приняли такое решение. Когда я был президентом КХЛ, то я отстаивал позицию, что пять легионеров – это оптимальное количество, которое позволяет и российским игрокам себя проявлять. Да и такой формат не задушит конкуренцию.

    Что касается футбола, то конкуренция – это движущая сила. Нельзя менять лимит каждые полгода. С классными легионерами российские игроки станут сильнее в ходе тренировок и матчей, будут соответствовать уровню ведущих футболистов», – сказал Медведев.

    • Новый лимит начал действовать в российском чемпионате с сезона-2022/23.
    • Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
    • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5157

      Каратель 2 минуты назад

      епстепственно,буланов жи не воспитывает никого..а сирожи побеждать надо..даёшь очередное повышение тарифов и купите пару бразтльянок

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      Рейтинг: +3240

      Ziklop 1 час назад

      сейчас перебор, надо пять-шесть на поле и решай кто из легов будет играть.

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      Рейтинг: +2764

      nemolod 1 час назад

      Мысли то у гендиректора правильные,только на практике получается по-другому!У клуба полно легионеров -понятно было когда команда играла в еврокубках,но сейчас когда всего этого нет вместо своей молодежи набираете бразильцев,которые приехав,начинают тосковать по своей стране и стремятся поскорее уехать! Не говорю уже о том,что в основе нет ни одного питерского полевого игрока!

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      Рейтинг: +415

      Болотоход 2 часа назад

      Боятся! Нет то своих воспитанников))) Лучше малкомов побольше купить.

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      Рейтинг: +771

      прабабушка краба > Болотоход 2 часа назад

      Своих уровня Малкома, Вендела, Клаудиньо, Барриоса? Так ни у кого из наших нет. Проблема не в лимите, а в том, что не известно какой он завтра будет.

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      Рейтинг: +16657

      Barmaleushka > Болотоход 38 минут назад

      Кто-то в Бразилии "воспитанников" покупает , а кто-то из "поближе" (Самары) - своих то нет .

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