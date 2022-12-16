Гендиректор «Зенита» выступил против ужесточения лимита на легионеров

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на возможное ужесточение лимита на легионеров.

«Лимит хотят ужесточить? Тема не новая. В хоккее вот приняли такое решение. Когда я был президентом КХЛ, то я отстаивал позицию, что пять легионеров – это оптимальное количество, которое позволяет и российским игрокам себя проявлять. Да и такой формат не задушит конкуренцию.

Что касается футбола, то конкуренция – это движущая сила. Нельзя менять лимит каждые полгода. С классными легионерами российские игроки станут сильнее в ходе тренировок и матчей, будут соответствовать уровню ведущих футболистов», – сказал Медведев.

Новый лимит начал действовать в российском чемпионате с сезона-2022/23.

Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.

При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

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