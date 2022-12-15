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    «Проведение матча в Москве невозможно». «Реал» – о ретро-матче со «Спартаком»

    Глава пресс-службы «Реала» Хуан Камило Андраде прокомментировал новость о возможном проведении ретро-матча «Спартак»«Реал».

    «Я действительно не знаю ничего об этом матче. У меня нет информации об играх, которые будут проводиться летом. Пока об этом рано говорить. Но проведение матча в Москве, кажется, не совсем возможно», — заявил Андраде.

    • Матч планируют провести в Москве летом 2023 года.
    • Это инициатива сына экс-полузащитника «Спартака» Ильи Цымбаларя.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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