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    Агент Пиняева заработал 60 миллионов рублей на переходе игрока в «Локомотив» (Иван Карпов)

    Появились новые подробности перехода нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в «Локомотив».

    «По моим данным, Паша (агент Павел Андреев – прим. «Бомбардира») договорился о подъемных для своего клиента за переход в «Локо» на сумму 60 миллионов рублей, плюс такие же агентские он выбил для себя», – написал в телеграме Иван Карпов.

    • «Локомотив» выкупил Пиняева за 200 миллионов рублей.
    • В такую же сумму москвичам обошел Максим Глушенков.
    • Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах сезона РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3494

      Axe111 22 минуты назад

      АГЕНТЫ

      0
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      Рейтинг: +428

      Great Tartaria 41 минуту назад

      спикулянт

      0
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      Рейтинг: +23763

      DOCTOR PENALTY 56 минут назад

      "РЖД - это наша корова, и мы её дОим!" (П.Андреев.) )))

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