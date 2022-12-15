Агент Пиняева заработал 60 миллионов рублей на переходе игрока в «Локомотив» (Иван Карпов)

Появились новые подробности перехода нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в «Локомотив».

«По моим данным, Паша (агент Павел Андреев – прим. «Бомбардира») договорился о подъемных для своего клиента за переход в «Локо» на сумму 60 миллионов рублей, плюс такие же агентские он выбил для себя», – написал в телеграме Иван Карпов.

«Локомотив» выкупил Пиняева за 200 миллионов рублей.

В такую же сумму москвичам обошел Максим Глушенков.

Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах сезона РПЛ.

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