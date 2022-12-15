«Жизнь не останавливается». Осинькин – об уходе Пиняева и Глушенкова в «Локомотив»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал новость о выкупе «Локомотивом» двух футболистов самарского клуба — Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.
«На эту тему мне пока нечего ответить. Предложение в клуб было, но дальше пока комментировать нечего.
Уход Пиняева и Глушенкова для меня стал бы потерей. Если они уйдут, то мы будем искать, как их заменить. Жизнь на этом не останавливается», — сказал Осинькин.
- «Локомотив» выкупит Пиняева и Глушенкова за 400 миллионов рублей.
- Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в этом сезоне РПЛ.
- На счету Глушенкова 5 голов и 4 ассиста.
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Источник: «Чемпионат»