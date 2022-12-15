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    «Жизнь не останавливается». Осинькин – об уходе Пиняева и Глушенкова в «Локомотив»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал новость о выкупе «Локомотивом» двух футболистов самарского клуба — Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

    «На эту тему мне пока нечего ответить. Предложение в клуб было, но дальше пока комментировать нечего.

    Уход Пиняева и Глушенкова для меня стал бы потерей. Если они уйдут, то мы будем искать, как их заменить. Жизнь на этом не останавливается», — сказал Осинькин.

    • «Локомотив» выкупит Пиняева и Глушенкова за 400 миллионов рублей.
    • Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в этом сезоне РПЛ.
    • На счету Глушенкова 5 голов и 4 ассиста.

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    Источник: «Чемпионат»

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