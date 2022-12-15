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    Лукашенко возмутился отсутствием Белоруссии на ЧМ-2022: «От этого мне, бывшему футболисту, страшно становится»

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал уровень развития футбола в стране.

    «Идет чемпионат мира. Я что-то не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю за чемпионатом мира? Там и близко нет.

    Более того, я сравниваю игру наших футболистов с тем футболом, который сегодня показывают там спортсмены. И притом они показывают эти результаты в зимний период времени. И как бывший футболист, который занимался много футболом, – мне просто страшно становится.

    Состояние этого вида спорта, как и многих других, в ужасающем положении. Какие медали взяло в этом году минское «Динамо»? Никакие, деревянные. Так деревянные я вам нарисую без денег. А вы отвечаете за эту команду. Я вам поручил – займитесь, и я вам дал деньги», – сказал Лукашенко.

    • Белоруссия занимает 97-е место в рейтинге ФИФА.

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    Источник: Белта

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +94

      lisal 23 минуты назад

      Не Презедент а Золото. На лыжах первый, в хоккее лучший. Навернека скоро и в футболе станет САМЫМ-САМЫМ!!!

      1
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      Рейтинг: +116

      Рыло свина 44 минуты назад

      самогон забористый был, Батька кайф поймал.

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