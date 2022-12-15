Лукашенко возмутился отсутствием Белоруссии на ЧМ-2022: «От этого мне, бывшему футболисту, страшно становится»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал уровень развития футбола в стране.

«Идет чемпионат мира. Я что-то не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю за чемпионатом мира? Там и близко нет.

Более того, я сравниваю игру наших футболистов с тем футболом, который сегодня показывают там спортсмены. И притом они показывают эти результаты в зимний период времени. И как бывший футболист, который занимался много футболом, – мне просто страшно становится.

Состояние этого вида спорта, как и многих других, в ужасающем положении. Какие медали взяло в этом году минское «Динамо»? Никакие, деревянные. Так деревянные я вам нарисую без денег. А вы отвечаете за эту команду. Я вам поручил – займитесь, и я вам дал деньги», – сказал Лукашенко.

Белоруссия занимает 97-е место в рейтинге ФИФА.

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