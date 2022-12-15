Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Стала известна символическая сборная 1/2 финала ЧМ-2022 от WhoScored

    Статистический портал WhoScored составил символическую сборную 1/2 финала чемпионата мира-2022.

    Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина);

    Защитники: Тео Эрнандес, Ибраима Конате, Жюль Кунде (все – Франция); Кристиан Ромеро (Аргентина);

    Полузащитники: Юссуф Фофана, Орельен Чуамени, Усман Дембеле (все – Франция);

    Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция), Хулиан Альварес, Лионель Месси (оба – Аргентина).

    • Франция и Аргентина сыграют в финале ЧМ 18 декабря.
    • 17 декабря в матче за третье место встретятся Хорватия и Марокко.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Мостовой: «Сказка Марокко закончилась. Они не должны были так далеко проходить на ЧМ-2022»
    Goal представил десятку лучших игроков ЧМ-2022. Месси – 1-й, 2 марокканца – в топ-5 2
    «Атлетико» имеет наибольшее представительство по игрокам в финале ЧМ-2022 2
    Источник: WhoScored

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:28
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12481

      Алексей З 6 минут назад

      Это днище !!!
      Какой нах Дембеле, когда он худший в сборной и как можно без Гризманна ?
      Дно !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23756

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      Не включить Гризманна? Они там больные или просто далёкие от футбола люди.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11