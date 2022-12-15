Стала известна символическая сборная 1/2 финала ЧМ-2022 от WhoScored

Статистический портал WhoScored составил символическую сборную 1/2 финала чемпионата мира-2022.
Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина);
Защитники: Тео Эрнандес, Ибраима Конате, Жюль Кунде (все – Франция); Кристиан Ромеро (Аргентина);
Полузащитники: Юссуф Фофана, Орельен Чуамени, Усман Дембеле (все – Франция);
Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция), Хулиан Альварес, Лионель Месси (оба – Аргентина).
- Франция и Аргентина сыграют в финале ЧМ 18 декабря.
- 17 декабря в матче за третье место встретятся Хорватия и Марокко.
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Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022
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Источник: WhoScored