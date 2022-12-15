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    Семин оценил шансы Хвичи войти в топ-10 претендентов на «Золотой мяч»-2023

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на то, что вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия попал в десятку главных претендентов на «Золотой мяч» 2023 года по версии Goal.

    «Хвича достоин такой высокой оценки, но это только половина сезона.

    Важно не сбавлять обороты и хорошо проявить себя в плей-офф Лиги чемпионов, чтобы войти в финальную десятку претендентов на «Золотой мяч».

    Ему это сделать по силам», – считает Семин.

    • В этом сезоне Хвича забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 17 матчах.
    • «Наполи» купил его летом за 10 миллионов евро.
    • Ранее полузащитник играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12481

      Алексей З 8 минут назад

      ЧМ. Скоро финал. При чём тут Хвича ?
      Бомбардир, не вовремя.
      Погодите до воскресенья, а потом начнёте свои санта-барбары.

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