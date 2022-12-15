Семин оценил шансы Хвичи войти в топ-10 претендентов на «Золотой мяч»-2023

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на то, что вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия попал в десятку главных претендентов на «Золотой мяч» 2023 года по версии Goal.

«Хвича достоин такой высокой оценки, но это только половина сезона.

Важно не сбавлять обороты и хорошо проявить себя в плей-офф Лиги чемпионов, чтобы войти в финальную десятку претендентов на «Золотой мяч».

Ему это сделать по силам», – считает Семин.

В этом сезоне Хвича забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 17 матчах.

«Наполи» купил его летом за 10 миллионов евро.

Ранее полузащитник играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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