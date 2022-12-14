Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отрицает существование российского футбола.
«Смогла бы сборная России выйти из группы на ЧМ-2022? Нет, конечно, о чем вообще речь? У нас футбол и баскетбол в принципе давно никуда не выходили. Баскетболисты две Олимпиады подряд пропустили, футболисты нигде ничего выдающегося не показывали.
Так о каком выходе из группы мы можем говорить? Сборная России провалилась бы на чемпионате мира, если бы вообще туда попала. В нашей стране футбола нет, пора уже понять это», – сказал Тихонов.
- Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
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