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    Александр Тихонов: «Россия провалилась бы на ЧМ-2022. У нас нет футбола»

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отрицает существование российского футбола.

    «Смогла бы сборная России выйти из группы на ЧМ-2022? Нет, конечно, о чем вообще речь? У нас футбол и баскетбол в принципе давно никуда не выходили. Баскетболисты две Олимпиады подряд пропустили, футболисты нигде ничего выдающегося не показывали.

    Так о каком выходе из группы мы можем говорить? Сборная России провалилась бы на чемпионате мира, если бы вообще туда попала. В нашей стране футбола нет, пора уже понять это», – сказал Тихонов.

    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +63

      Maks_seo 4 минуты назад

      Как же вы заколебали эксперты недоделанные, перед ЧМ-2018 году тоже из каждого толчка орали, что наши всем проиграют, в итоге чуть до полуфинала недошли

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