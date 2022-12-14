Рахимич: «Россия далеко прошла бы на ЧМ-2022»

Бывший игрок ЦСКА Элвер Рахимич предположил, как сборная России выступила бы на чемпионате мира-2022.

— Если бы сборную России не отстранили от матча с Польшей, она вышла бы на чемпионат мира?

— Шансы у россиян были. Думаю, на чемпионате мира команда прошла бы далеко. Выход из группы был бы успехом, а дальше всe зависело бы от соперника в плей-офф.

Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира