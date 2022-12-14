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    Рахимич: «Россия далеко прошла бы на ЧМ-2022»

    Бывший игрок ЦСКА Элвер Рахимич предположил, как сборная России выступила бы на чемпионате мира-2022.

    — Если бы сборную России не отстранили от матча с Польшей, она вышла бы на чемпионат мира?

    — Шансы у россиян были. Думаю, на чемпионате мира команда прошла бы далеко. Выход из группы был бы успехом, а дальше всe зависело бы от соперника в плей-офф.

    • Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Матч ТВ»

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