«В отпуске ежедневно тренируется». Агент рассказал, когда Жемалетдинов вернется в общую группу «Локомотива»

Вадим Шпинев, агент форварда «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, поговорил о восстановлении игрока от травмы.
«В феврале ожидается выход в общую группу. В начале или середине месяца, будет понятно позже. Сейчас Рифат проводит отпуск в каждодневных тренировках. Он занимается в Черкизово в тренажерном зале. До 20-х чисел у него все расписано, есть программа, по которой он работает», – сказал Шпинев.
- Игрок травмировал ахиллово сухожилие в июне.
- Жемалетдинов – воспитанник «Локомотива».
- РПЛ возобновится в марте.
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Источник: «РБ Спорт»