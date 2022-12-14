Смолов обратился к Месси на русском: «Как ты это делаешь?»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов оставил комментарий под постом нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, посвященного победе над Хорватией (3:0) в 1/2 финала ЧМ-2022.

«Как ты это делаешь?» – написал на русском Смолов.

Месси установил рекорд чемпионатов мира по системе «гол+пас» – 11+9.

На ЧМ-2022 он забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

Месси дебютировал на ЧМ в 2006 году. Он не выигрывал турнир.

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