Месси установил рекорд чемпионатов мира по результативным действиям

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол и отдал ассист в матче 1/2 финала ЧМ-2022 против Хорватии (3:0).
35-летний форвард «ПСЖ» забил 11 голов и отдал 9 голевых передач в 25 матчах чемпионата мира.
Месси установил рекорд ЧМ по числу результативных действий (гол+пас) – 20.
- Лионель Месси (Аргентина, 11+9)
- Мирослав Клозе (Германия, 16+3)
- Роналдо (Бразилия, 15+4)
- Герд Мюллер (Германия, 14+5)
- Пеле (Бразилия, 12+7).
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Источник: TyC Sports