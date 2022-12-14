Месси установил рекорд чемпионатов мира по результативным действиям

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол и отдал ассист в матче 1/2 финала ЧМ-2022 против Хорватии (3:0).

35-летний форвард «ПСЖ» забил 11 голов и отдал 9 голевых передач в 25 матчах чемпионата мира.

Месси установил рекорд ЧМ по числу результативных действий (гол+пас) – 20.

Лионель Месси (Аргентина, 11+9) Мирослав Клозе (Германия, 16+3) Роналдо (Бразилия, 15+4) Герд Мюллер (Германия, 14+5) Пеле (Бразилия, 12+7).

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