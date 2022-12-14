Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Месси установил рекорд чемпионатов мира по результативным действиям

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол и отдал ассист в матче 1/2 финала ЧМ-2022 против Хорватии (3:0).

    35-летний форвард «ПСЖ» забил 11 голов и отдал 9 голевых передач в 25 матчах чемпионата мира.

    Месси установил рекорд ЧМ по числу результативных действий (гол+пас) – 20.

    1. Лионель Месси (Аргентина, 11+9)
    2. Мирослав Клозе (Германия, 16+3)
    3. Роналдо (Бразилия, 15+4)
    4. Герд Мюллер (Германия, 14+5)
    5. Пеле (Бразилия, 12+7).

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Скалони: «Месси – лучший футболист в истории»
    Месси: «Мы знали, что Аргентина не главный фаворит ЧМ-2022, но не собирались никому уступать»
    Месси показал фото из победной раздевалки сборной Аргентины
    Источник: TyC Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:16
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      owereesuro 8 минут назад

      Новогодняя Pаcпpодажa. Куртки для мужчин и женщин за 1499 руб.------- https://min.lc/kurtky

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14128

      playsh 21 минуту назад

      Лео,будем надеяться,что в финале ты подредактируешь этот результат - как по забитым мячам,так и по ассистам.Удачи тебе,легенда.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11