Скалони: «Месси – лучший футболист в истории»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над Хорватией (3:0) и выход в финал ЧМ-2022.

«Стараюсь не волноваться. Нахожусь в месте, о котором мечтает любой аргентинец.

Я считаю, что Месси – лучший в истории. У меня нет никаких сомнений в этом», – сказал Скалони.

Месси – семикратный обладатель «Золотого мяча»

Он установил рекорд чемпионатов мира по системе «гол+пас» – 11+9.

Месси дебютировал на ЧМ в 2006 году. Он не выигрывал турнир.

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