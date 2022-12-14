Скалони: «Месси – лучший футболист в истории»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над Хорватией (3:0) и выход в финал ЧМ-2022.
«Стараюсь не волноваться. Нахожусь в месте, о котором мечтает любой аргентинец.
Я считаю, что Месси – лучший в истории. У меня нет никаких сомнений в этом», – сказал Скалони.
- Месси – семикратный обладатель «Золотого мяча»
- Он установил рекорд чемпионатов мира по системе «гол+пас» – 11+9.
- Месси дебютировал на ЧМ в 2006 году. Он не выигрывал турнир.
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Источник: твиттер сборной Аргентины