Вице-президента Европарламента отправили в отставку из-за подозрений в коррупции при организации ЧМ-2022

Вице-президент Европарламента Ева Кайли покинула занимаемую должность.

Ее отправили в отставку из-за подозрений в коррупции при организации ЧМ-2022.

Кайли обвиняют в том, что она за деньги улучшала имидж Катара в Европе в преддверии проведения чемпионата мира.

На ЧМ-2022 осталось сыграть 4 матча – 2 полуфинала, матч за 3-е место и финал.

В полуфиналах встретятся Аргентина с Хорватией и Франция с Марокко.

Финал состоится в воскресенье, 18 декабря.

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