Вице-президента Европарламента отправили в отставку из-за подозрений в коррупции при организации ЧМ-2022

Вице-президент Европарламента Ева Кайли покинула занимаемую должность.
Ее отправили в отставку из-за подозрений в коррупции при организации ЧМ-2022.
Кайли обвиняют в том, что она за деньги улучшала имидж Катара в Европе в преддверии проведения чемпионата мира.
- На ЧМ-2022 осталось сыграть 4 матча – 2 полуфинала, матч за 3-е место и финал.
- В полуфиналах встретятся Аргентина с Хорватией и Франция с Марокко.
- Финал состоится в воскресенье, 18 декабря.
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Источник: Euronews