Стало известно, какую зарплату «Локомотив» предлагает 18-летнему Пиняеву

«Локомотив» интересуется нападающим «Крыльев Советов» Сергеем Пиняевым.

По информации «РБ Спорт», московский клуб предлагает 18-летнему футболисту зарплату в размере 5 миллионов рублей в месяц. Это вдвое больше, чем футболист получает в «Крыльях».

Также «Локомотив» предлагает Пиняеву 60 миллионов рублей в качестве подписного бонуса.

Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах РПЛ.

Осенью он был вызван в сборную России.

Помимо «Локомотива» им интересуется «Спартак».

Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи чемпионата мира