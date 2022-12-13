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    Стало известно, какую зарплату «Локомотив» предлагает 18-летнему Пиняеву

    «Локомотив» интересуется нападающим «Крыльев Советов» Сергеем Пиняевым.

    По информации «РБ Спорт», московский клуб предлагает 18-летнему футболисту зарплату в размере 5 миллионов рублей в месяц. Это вдвое больше, чем футболист получает в «Крыльях».

    Также «Локомотив» предлагает Пиняеву 60 миллионов рублей в качестве подписного бонуса.

    • Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах РПЛ.
    • Осенью он был вызван в сборную России.
    • Помимо «Локомотива» им интересуется «Спартак».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1380

      Obojaemiy 20 минут назад

      давайте мне 5 лямов переводите, я буду покупать ему самое необходимое

      0
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      Рейтинг: +53

      Slavan52 1 час назад

      Загубят парня

      0
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