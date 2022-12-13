Стало известно, какую зарплату «Локомотив» предлагает 18-летнему Пиняеву

«Локомотив» интересуется нападающим «Крыльев Советов» Сергеем Пиняевым.
По информации «РБ Спорт», московский клуб предлагает 18-летнему футболисту зарплату в размере 5 миллионов рублей в месяц. Это вдвое больше, чем футболист получает в «Крыльях».
Также «Локомотив» предлагает Пиняеву 60 миллионов рублей в качестве подписного бонуса.
- Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах РПЛ.
- Осенью он был вызван в сборную России.
- Помимо «Локомотива» им интересуется «Спартак».
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Источник: «РБ Спорт»