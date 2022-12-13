«Милан» отклонил предложение «Челси» по Леау

Будущее нападающего Рафаэля Леау в «Милане» остается неопределенным.
Контракт португальца с клубом истекает в 2024 году, и он пока не собирается его продлевать.
Купить 23-летнего вингера хотят «Челси», «Реал» и «Манчестер Сити». Лондонцы даже предлагали за него 70 миллионов евро, но получили отказ.
«Милан» готов продать Леау только за 150 миллионов евро. Это сумма отступных в его договоре.
- В этом сезоне форвард забил 7 голов и сделал 9 ассистов в 20 матчах.
- Он дошел со сборной Португалии до 1/4 финала ЧМ-2022.
- Рыночная стоимость Леау – 85 миллионов евро.
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Источник: твиттер Флориана Плеттенберга