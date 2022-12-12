Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о выступлении сборной Германии на ЧМ-2022.

– Исторически немецкий футбол славились такими качествами, как активность, мобильность, скорость. Мы у них пытались это перенять, да и другие страны.

Но в последнее время в Бундеслиге появилось много иностранных игроков. И количество натурализованных возросло. Поэтому молодым футболистам дают мало игрового времени. Сменился вектор развития.

– Это не могло не сказаться на национальной команде?

– Конечно. Германия не впервые оступается на чемпионатах мира за последние годы. На предыдущем чемпионате они не вышли из группы. На чемпионате Европы сыграли неудачно.

Я думаю, инерция этого спада оказалась сильнее того, что смог предложить тренер сборной Германии – Ханс Флик. Тем более что для него опыт работы в национальной командой – первый. Впереди у них, например, играл Мюллер. Но Мюллер это даже не Пепе, к формированию которого я приложил руку, позволю себе нескромное напоминание. Хотя Пепе старше немца. Но он и обороняется, и в атаку успевает ходить, голы там забивает.

Думаю, результаты Германии последних лет должны дать импульс для перестройки. Потому что лучшие черты немецкого футбола – скорость, мощь, давление – вымываются. А каких-то новых на этом чемпионате мира мы не увидели.

Команда не вышла из группы на 2-м чемпионате мира подряд.

Для Флика это был 1-й турнир во главе Германии.

Последний раз команда брала ЧМ в 2014 году.

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