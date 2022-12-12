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    Бышовец назвал главную причину провала сборной Германии на ЧМ-2022

    Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о выступлении сборной Германии на ЧМ-2022.

    – Исторически немецкий футбол славились такими качествами, как активность, мобильность, скорость. Мы у них пытались это перенять, да и другие страны.

    Но в последнее время в Бундеслиге появилось много иностранных игроков. И количество натурализованных возросло. Поэтому молодым футболистам дают мало игрового времени. Сменился вектор развития.

    – Это не могло не сказаться на национальной команде?

    – Конечно. Германия не впервые оступается на чемпионатах мира за последние годы. На предыдущем чемпионате они не вышли из группы. На чемпионате Европы сыграли неудачно.

    Я думаю, инерция этого спада оказалась сильнее того, что смог предложить тренер сборной Германии – Ханс Флик. Тем более что для него опыт работы в национальной командой – первый. Впереди у них, например, играл Мюллер. Но Мюллер это даже не Пепе, к формированию которого я приложил руку, позволю себе нескромное напоминание. Хотя Пепе старше немца. Но он и обороняется, и в атаку успевает ходить, голы там забивает.

    Думаю, результаты Германии последних лет должны дать импульс для перестройки. Потому что лучшие черты немецкого футбола – скорость, мощь, давление – вымываются. А каких-то новых на этом чемпионате мира мы не увидели.

    • Команда не вышла из группы на 2-м чемпионате мира подряд.
    • Для Флика это был 1-й турнир во главе Германии.
    • Последний раз команда брала ЧМ в 2014 году.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12414

      Алексей З 27 минут назад

      100 % согласен.
      Меня покоробило когда Баварию возглавил Гвардиола. Именно он начал "разваливать китов немецкого футбола ", его тики-така на немецкой земле выглядела инородным телом. Бышовец чётко обозначил козыри немцев, но Флик вместо форварда ставит Мюллера и ломает всё собственными руками.
      Есть у них очень перспективные ребята , им бы тренера толкового.

      1
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      Рейтинг: +840

      Fialet 29 минут назад

      Причин две. Первая на виду - радужные мысли вместо футбола. Вторая глубже, из за натурализованных темножопых вырождается немецкий дух.

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      Рейтинг: +12414

      Алексей З > Fialet 26 минут назад

      Они фашизм перебороли , а ты ещё нет.

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      Рейтинг: +840

      Fialet > Алексей З 12 минут назад

      Один вопрос, если бы у тебя была дочка, и она привела бы в дом не гра, тебе бы понравилось?

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      Рейтинг: +2056

      upiter622 32 минуты назад

      Не потому что они пидо...ты?

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