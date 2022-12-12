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    Тихонов: «Биатлон для россиян интереснее ЧМ-2022. Просто позор, что мы не можем выйти из группы»

    Трeхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о ЧМ-2022.

    «Биатлон сейчас для россиян интереснее чемпионата мира по футболу. Когда нет своих, то болеть не за кого. Мы патриоты! Какой футбол вообще?! Если мы не можем выйти из группы, то это просто позор.

    Я, как динамовец, дружил с Львом Ивановичем Яшиным. Бывал у него дома, часами бывало беседовали за рюмкой в период развала Союза. Вот это был футбол!», — сказал Тихонов.

    • Россия отстранена от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
    • Сборной не разрешили сыграть в стыках ЧМ-2022.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +779

      SLADE2019 33 минуты назад

      Опять дядька перепил. Можно подумать, мы международный биатлон видим.

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      Рейтинг: +12125

      ВетеR 34 минуты назад

      так и от мирового биотлона россия отлучена .
      неужели кто-то смотрит веселые старты в Сибири на кубок россии?
      дайте деду таблетки

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