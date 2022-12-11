Рианчо: «Марокко сильнее сборной России, которую тренировал Черчесов»

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо сравнил нынешнюю сборную Марокко с Россией, которую тренировал Станислав Черчесов.

«Сборная Марокко сильнее сборной России Черчесова. Не стоит забывать, что россияне играли на домашнем чемпионате мира, а Марокко бьется не на своей на родине.

И они могут дойти до финала, это потрясающе! Но я не умоляю заслуги Черчесова и игроков сборной России на ЧМ-2018», — сказал Рианчо

В 1/4 финала марокканцы победили Португалию (1:0).

Впервые африканская сборная вышла в 1/2 финала ЧМ.

В полуфинале Марокко сыграет с Францией. Игра пройдет 14 декабря.

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