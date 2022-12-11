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    Рианчо: «Марокко сильнее сборной России, которую тренировал Черчесов»

    Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо сравнил нынешнюю сборную Марокко с Россией, которую тренировал Станислав Черчесов.

    «Сборная Марокко сильнее сборной России Черчесова. Не стоит забывать, что россияне играли на домашнем чемпионате мира, а Марокко бьется не на своей на родине.

    И они могут дойти до финала, это потрясающе! Но я не умоляю заслуги Черчесова и игроков сборной России на ЧМ-2018», — сказал Рианчо

    • В 1/4 финала марокканцы победили Португалию (1:0).
    • Впервые африканская сборная вышла в 1/2 финала ЧМ.
    • В полуфинале Марокко сыграет с Францией. Игра пройдет 14 декабря.

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    Источник: Sport24

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    11.12.2022 23:34
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