«Очень обидно за Тимура. Он настоящий герой, а его киданули». Генич – об отказе Книги Гиннеса фиксировать рекорд Журавеля

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на решение Книги рекордов Гиннеса не заносить в реестр достижение коллеги Тимура Журавеля.

Журавель 18 декабря должен стать 1-м человеком, который посетит все матчи одного чемпионата мира.

«Мне очень обидно за Тимура. Очень.

Если вы думаете, что это легко и судите по монтажу Тимуровых видосиков, то, конечно, нихрена легкого там нет.

Два матча за день посетить – уже испытание. И я не понимаю, как он в течение группового этапа посещал четыре матча в день.

Это реально дико выматывает. Логистика, куча народу, постоянные косяки с организацией, там закрыли, тут перекрыли. Всe видел своими глазами, поэтому, хоть и киданули моего друга с попадаем в Книгу, для нас всех друзей/коллег Тимур настоящий рекорд! Жму ему руку», – написал Генич.

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