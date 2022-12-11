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    «Очень обидно за Тимура. Он настоящий герой, а его киданули». Генич – об отказе Книги Гиннеса фиксировать рекорд Журавеля

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на решение Книги рекордов Гиннеса не заносить в реестр достижение коллеги Тимура Журавеля.

    • Журавель 18 декабря должен стать 1-м человеком, который посетит все матчи одного чемпионата мира.

    «Мне очень обидно за Тимура. Очень.

    Если вы думаете, что это легко и судите по монтажу Тимуровых видосиков, то, конечно, нихрена легкого там нет.

    Два матча за день посетить – уже испытание. И я не понимаю, как он в течение группового этапа посещал четыре матча в день.

    Это реально дико выматывает. Логистика, куча народу, постоянные косяки с организацией, там закрыли, тут перекрыли. Всe видел своими глазами, поэтому, хоть и киданули моего друга с попадаем в Книгу, для нас всех друзей/коллег Тимур настоящий рекорд! Жму ему руку», – написал Генич.

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    Источник: телеграм-канал Константина Генича

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16549

      NewLife 9 минут назад

      Да, да, гей нич прав, Журавель очень похож на Геракла. Все вы там на мрак тв бутафорские герои.

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      Рейтинг: +1707

      Эном айс 51 минуту назад

      Генич.is Dohi.
      Вы все там "герои"(

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