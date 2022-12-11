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  • «Очень обидно за Тимура. Он настоящий герой, а его киданули». Генич – об отказе Книги Гиннеса фиксировать рекорд Журавеля

«Очень обидно за Тимура. Он настоящий герой, а его киданули». Генич – об отказе Книги Гиннеса фиксировать рекорд Журавеля

11 декабря 2022, 17:35
6

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на решение Книги рекордов Гиннеса не заносить в реестр достижение коллеги Тимура Журавеля.

  • Журавель 18 декабря должен стать 1-м человеком, который посетит все матчи одного чемпионата мира.

«Мне очень обидно за Тимура. Очень.

Если вы думаете, что это легко и судите по монтажу Тимуровых видосиков, то, конечно, нихрена легкого там нет.

Два матча за день посетить – уже испытание. И я не понимаю, как он в течение группового этапа посещал четыре матча в день.

Это реально дико выматывает. Логистика, куча народу, постоянные косяки с организацией, там закрыли, тут перекрыли. Всe видел своими глазами, поэтому, хоть и киданули моего друга с попадаем в Книгу, для нас всех друзей/коллег Тимур настоящий рекорд! Жму ему руку», – написал Генич.

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Источник: телеграм-канал Константина Генича
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Комментарии (6)
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Эном айс
1670769802
Генич.is Dohi. Вы все там "герои"(
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NewLife
1670772293
Да, да, гей нич прав, Журавель очень похож на Геракла. Все вы там на мрак тв бутафорские герои.
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_Marqella_
1670782115
Героизмом такие поступки вряд ли можно назвать а так да молодец Журавель ,заморочился, как дурак без приза остался...
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Александр52
1670792705
Кто оплатил Журавлю этот стадионный туризм ? Если он сам оплатил авиа перелеты, гостиницы, питание, такси, билеты на футбол, то пусть развлекается, ведь человек всего в жизни достиг. Но если, все это было за счёт госбюджета, за счёт наших налогов, то товарищ Журавель должен всё до копейки вернуть в государственную казну, а лица, кто его командировали на исполнение этой дури, должны быть уволены незамедлительно с Матч ТВ, вместе с Ген диром и Журавлём. Это элементарное разбазаривание государственных средств.
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crf575757
1670822035
Смешно говорить тут о героизме! Просто дурашливость! Особенно противно было смотреть как он клеит везде свое изображение!!! Кто-то потом это г.... должен убирать!!!
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житель СПб
1670824784
Два "героя", Журавель и Генич... Вас обоих ждут на Юге. Там вам обоим все про героизм расскажут. А Бомбардир продолжает удивлять...
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