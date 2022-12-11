«Очень обидно за Тимура. Он настоящий герой, а его киданули». Генич – об отказе Книги Гиннеса фиксировать рекорд Журавеля

Да, да, гей нич прав, Журавель очень похож на Геракла. Все вы там на мрак тв бутафорские герои.
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на решение Книги рекордов Гиннеса не заносить в реестр достижение коллеги Тимура Журавеля.
- Журавель 18 декабря должен стать 1-м человеком, который посетит все матчи одного чемпионата мира.
«Мне очень обидно за Тимура. Очень.
Если вы думаете, что это легко и судите по монтажу Тимуровых видосиков, то, конечно, нихрена легкого там нет.
Два матча за день посетить – уже испытание. И я не понимаю, как он в течение группового этапа посещал четыре матча в день.
Это реально дико выматывает. Логистика, куча народу, постоянные косяки с организацией, там закрыли, тут перекрыли. Всe видел своими глазами, поэтому, хоть и киданули моего друга с попадаем в Книгу, для нас всех друзей/коллег Тимур настоящий рекорд! Жму ему руку», – написал Генич.
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