Канделаки прокомментировала отказ Книги рекордов Гиннеса фиксировать достижение Журавеля

Бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на решение Книги рекордов Гиннеса не заносить в реестр достижение комментатора канала Тимура Журавеля.

Журавель 18 декабря должен стать 1-м человеком, который посетит все матчи одного чемпионата мира.

«Рекорды, по мнению книги рекордов Гиннесса, он не имеет права ставить, потому что он из России.

Но нашей команде не нужно расстраиваться из-за этого ни на секунду: проект «Здесь был Тимур» уже грандиозен, о нeм говорят во всех спортивных СМИ, а мемы про Тимура невозможно сосчитать, и даже в Катаре он знаменитость – целые группы людей на стадионах ищут его наклейки-автографы.

А то, что книга его рекорд не зарегистрирует, этой истории никак не помешает.

Мы все видим, мы все понимаем», – написала Канделаки.

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