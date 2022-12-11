Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Канделаки прокомментировала отказ Книги рекордов Гиннеса фиксировать достижение Журавеля

Канделаки прокомментировала отказ Книги рекордов Гиннеса фиксировать достижение Журавеля

11 декабря 2022, 16:48
25

Бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на решение Книги рекордов Гиннеса не заносить в реестр достижение комментатора канала Тимура Журавеля.

  • Журавель 18 декабря должен стать 1-м человеком, который посетит все матчи одного чемпионата мира.

«Рекорды, по мнению книги рекордов Гиннесса, он не имеет права ставить, потому что он из России.

Но нашей команде не нужно расстраиваться из-за этого ни на секунду: проект «Здесь был Тимур» уже грандиозен, о нeм говорят во всех спортивных СМИ, а мемы про Тимура невозможно сосчитать, и даже в Катаре он знаменитость – целые группы людей на стадионах ищут его наклейки-автографы.

А то, что книга его рекорд не зарегистрирует, этой истории никак не помешает.

Мы все видим, мы все понимаем», – написала Канделаки.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

Еще по теме:
Месси отреагировал на татуировку Отаменди со своим изображением 2
Защитник сборной Аргентины сделал на животе татуировку с изображением Месси 1
Победителя ЧМ-2022 Монтиэля обвинили в групповом изнасиловании модели: жертва не знает, сколько человек ее насиловало 5
Источник: телеграм-канал Тины Канделаки
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Аvеngеr
1670767027
Не реально! Поскольку все матчи группового турнира 3-й тур проводились в одно и то же время. Как минимум -8 матчей. Либо раздвоение личности.
Ответить
BRAZILES
1670768524
плюнте вы на эту книгу
Ответить
ААМ
1670770321
Книга пивных рекордов ничего важного не регистрирует . А англам надо учится побеждать в спорте , а не пивных рекордах.
Ответить
NewLife
1670772006
Уверен, что много местных болел побывало на всех матчах, но им пофиг рекорды. А как комментатор Журавель слабоват.
Ответить
NewLife
1670772412
Тина, куда он тебе поставил наклейку ?
Ответить
Fialet
1670773529
Эти нашлёпки могли и его люди оставить, не факт, что он сам. Да и вообще, идиотизмом попахивает.
Ответить
Cнег
1670776625
Никак и никуда не можете пристроить этого чела? Если бы этот человек был ограничен в передвижении(инвалид или ещё что-то) тогда возможно. Но этот проныра НЕ НА СВои деньги прокатался... Рекордсмен . твою ж ... м ... Тинатин, ты хоть херню не говори, не позорься!
Ответить
dragoon000320
1670778824
никому не интересно что эта кандеклоака думает и кому ж о п у подставляет)
Ответить
ScarlettOgusania
1670783413
"А в чем все-таки прикол, Тимур? В чем изюминка? Подвиг? Пробивал бы челлендж, как болельщики пробивают выезда – на свои деньги, в свое время, а не на командировочные Газпрома и в рабочее время. Да к тому же в Катаре, где максимально компактное расположение арен" - Борзыкин о "подвиге" Журавеля)
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
2
Видео«Динамо» высмеяло «Спартак» перед дерби
14:59
1
«Рубин» близок к подписанию футболиста, которого не смог купить «Локомотив»
14:39
Вердикт ЭСК РФС по скандальному пенальти в матче «Факел» – «Зенит»
14:26
12
Агент раскрыл, что Батракову пообещали в «Галатасарае»
13:57
Принято решение по центральному матчу 10-го тура Первой лиги, отложенному из-за проблем с авиасообщением
13:37
1
ВидеоВинисиус проигнорировал Моуринью после поражения «Реала» от «Бетиса»
13:23
1
Еще один латиноамериканец прошел медосмотр для «Динамо» – известен результат
13:11
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
12:54
2
Во Франции указали на уязвимость Сафонова
12:40
11
Все новости
Все новости
Трамп раскрыл, сколько денег ЧМ-2026 принес американской экономике
10:24
3
Министр спорта Украины – о проведении ЧМ в стране: «Нужно планировать уже сейчас»
Вчера, 22:59
13
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
Вчера, 19:00
7
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
Вчера, 00:16
2
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной
2 сентября
5
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
2 сентября
15
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
2 сентября
12
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
2 сентября
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
31 августа
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
31 августа
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
31 августа
1
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
31 августа
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
31 августа
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
31 августа
5
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
31 августа
10
«Это шокирует нас»: президент УЕФА прошелся по Инфантино из-за дела Балогуна
24 августа
Инфантино думал о турнире с участием 211 сборных
23 августа
2
ВидеоИнфантино подшутил над лысым репортером, спросившим его о предательстве футбола
22 августа
3
Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026
21 августа
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+