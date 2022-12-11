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    Канделаки прокомментировала отказ Книги рекордов Гиннеса фиксировать достижение Журавеля

    Бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на решение Книги рекордов Гиннеса не заносить в реестр достижение комментатора канала Тимура Журавеля.

    • Журавель 18 декабря должен стать 1-м человеком, который посетит все матчи одного чемпионата мира.

    «Рекорды, по мнению книги рекордов Гиннесса, он не имеет права ставить, потому что он из России.

    Но нашей команде не нужно расстраиваться из-за этого ни на секунду: проект «Здесь был Тимур» уже грандиозен, о нeм говорят во всех спортивных СМИ, а мемы про Тимура невозможно сосчитать, и даже в Катаре он знаменитость – целые группы людей на стадионах ищут его наклейки-автографы.

    А то, что книга его рекорд не зарегистрирует, этой истории никак не помешает.

    Мы все видим, мы все понимаем», – написала Канделаки.

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    Источник: телеграм-канал Тины Канделаки

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    Сегодня, 16:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +498

      Аvеngеr 5 минут назад

      Не реально! Поскольку все матчи группового турнира 3-й тур проводились в одно и то же время. Как минимум -8 матчей. Либо раздвоение личности.

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