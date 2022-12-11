Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Петржела: «Спартак» или «Зенит» могли бы подписать Роналду, если бы не события в мире»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поговорил о будущем форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

    «Сейчас Криштиану точно не пойдет играть в Россию, потому что он отказал даже Саудовской Аравии. Думаю, Роналду пойдет в европейский клуб.

    Если бы не события в мире, он мог бы перейти в «Спартак» или «Зенит». Думаю, это было бы возможно. Россия — красивая, дорогая страна», — сказал Петржела.

    • Сообщалось, что на днях Роналду должен подписать контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.
    • В ноябре Роналду покинул «Манчестер Юнайтед».
    • Накануне Португалия с Роналду вылетела с ЧМ-2022.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Роналду облили водой перед матчем Марокко – Португалия 1
    «Убили человека, сборную и целую нацию». Сестра Роналду призвала уволить тренера Португалии Сантуша 5
    Мостовой: «Как у людей хватает совести критиковать Роналду?» 6
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11