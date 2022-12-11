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  • Петржела: «Спартак» или «Зенит» могли бы подписать Роналду, если бы не события в мире»

Петржела: «Спартак» или «Зенит» могли бы подписать Роналду, если бы не события в мире»

11 декабря 2022, 11:25
9

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поговорил о будущем форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Сейчас Криштиану точно не пойдет играть в Россию, потому что он отказал даже Саудовской Аравии. Думаю, Роналду пойдет в европейский клуб.

Если бы не события в мире, он мог бы перейти в «Спартак» или «Зенит». Думаю, это было бы возможно. Россия — красивая, дорогая страна», — сказал Петржела.

  • Сообщалось, что на днях Роналду должен подписать контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.
  • В ноябре Роналду покинул «Манчестер Юнайтед».
  • Накануне Португалия с Роналду вылетела с ЧМ-2022.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Спартак Зенит Роналду Криштиану Петржела Властимил
Комментарии (9)
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Garrincha58
1670752027
чего только этот Пытржела не ляпнет с бод...на
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NewLife
1670758315
А какие такие в "мире" события, почему не просветил ?
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sv1969
1670758443
Мне кажется Власта курит что-то))
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nemolod
1670762657
Ни один клуб не захочет брать игрока,даже высококлассного,если он начнет пытаться диктовать главному тренеру или руководству и МЮ тому яркий пример!
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Сержтир
1670765333
Фантазии ему не занимать.
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ilichkadr
1670772131
Вот это Власта доигрался.......................
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rash1959
1670785035
Далеко же от пети крыша отъехала.
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Вомбат
1670788026
Это из той же оперы, что, если бы не события, Россия была бы на ЧМ, пройдя и Польшу и Швецию, да и потом в Катаре задала бы всем жару. Роналду, если бы не события, играл бы в Спартаке, а Месси в Зените. Короче, если бы у бабушки...
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Mariner
1670804150
Да кому нужна эта женщина преклонных лет с климаксом? ))) Кристинка нынче ваще не может без обид, склок, скандалов и т.п. Таких брать - только команду разваливать!
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