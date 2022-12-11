Петржела: «Спартак» или «Зенит» могли бы подписать Роналду, если бы не события в мире»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поговорил о будущем форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Сейчас Криштиану точно не пойдет играть в Россию, потому что он отказал даже Саудовской Аравии. Думаю, Роналду пойдет в европейский клуб.
Если бы не события в мире, он мог бы перейти в «Спартак» или «Зенит». Думаю, это было бы возможно. Россия — красивая, дорогая страна», — сказал Петржела.
- Сообщалось, что на днях Роналду должен подписать контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.
- В ноябре Роналду покинул «Манчестер Юнайтед».
- Накануне Португалия с Роналду вылетела с ЧМ-2022.
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Источник: «РБ Спорт»