Британский премьер Сунак отреагировал на вылет Англии с ЧМ-2022

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прокомментировал поражение сборной Англии от Франции в четвертьфинале чемпионата мира-2022.

«Кейн и его команда сделали всe возможное, но этого не хватило. Сегодня они могут высоко держать головы.

Удачи Франции в следующем раунде», – написал Сунак в соцсетях.

Англия уступила Франции – 1:2.

Кейн забил с пенальти, а второй 11-метровый не реализовал.

Англичане не выигрывают ЧМ с 1966 года.

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