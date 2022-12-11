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    Британский премьер Сунак отреагировал на вылет Англии с ЧМ-2022

    Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прокомментировал поражение сборной Англии от Франции в четвертьфинале чемпионата мира-2022.

    «Кейн и его команда сделали всe возможное, но этого не хватило. Сегодня они могут высоко держать головы.

    Удачи Франции в следующем раунде», – написал Сунак в соцсетях.

    • Англия уступила Франции – 1:2.
    • Кейн забил с пенальти, а второй 11-метровый не реализовал.
    • Англичане не выигрывают ЧМ с 1966 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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