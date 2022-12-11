Батистута: «Делить рекорд с Месси – большая честь для меня»

Экс-нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута обратился к действующему капитану национальной команды Лионелю Месси.
- Футболист «ПСЖ» забил 10-й гол на чемпионатах мира.
- Это лучший результат в истории аргентинской сборной.
- Месси повторил рекорд Батистуты.
«Дорогой Лео, поздравляю тебя! Рекорд принадлежал мне 20 лет, и я этим наслаждался.
Делить его с тобой – удовольствие и большая честь для меня.
Я очень надеюсь, что ты побьешь рекорд уже в следующем матче!» – написал Батистута в соцсетях.
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Источник: «Бомбардир»