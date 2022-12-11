Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Батистута: «Делить рекорд с Месси – большая честь для меня»

    Экс-нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута обратился к действующему капитану национальной команды Лионелю Месси.

    • Футболист «ПСЖ» забил 10-й гол на чемпионатах мира.
    • Это лучший результат в истории аргентинской сборной.
    • Месси повторил рекорд Батистуты.

    «Дорогой Лео, поздравляю тебя! Рекорд принадлежал мне 20 лет, и я этим наслаждался.

    Делить его с тобой – удовольствие и большая честь для меня.

    Я очень надеюсь, что ты побьешь рекорд уже в следующем матче!» – написал Батистута в соцсетях.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Уткин: «Месси упрекнул Нидерланды за простой футбол? Зато, Лео, они пользуются писсуаром без табуретки» 17
    Мостовой: «Вы не имеете права критиковать Месси и Роналду» 10
    Вегхорст: «Я очень разочарован. Хотел пожать руку Месси, а он оскорбил меня» 4
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 05:18
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11