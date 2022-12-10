Месси вышел на второе место по заработанным фолам на чемпионатах мира

Аргентина победила Нидерланды (2:2, 4:3 – по пенальти) в 1/4 финала ЧМ-2022.

Капитан аргентинцев Лионель Месси забил сам и отдал голевую передачу.

Также в матче с голландцами он достиг отметки в 65 заработанных фолов на чемпионатах мира. Это второй результат в истории турнира.

Футболист «ПСЖ» опередил бразильца Жаирзиньо (64). Рекорд принадлежит Диего Марадоне, на котором сфолили 152 раза на ЧМ.

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Лионель Месси: новости об игроке на ЧМ-2022

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