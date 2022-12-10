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    «Он знал о последствиях». Тен Хаг – о скандальном интервью Роналду

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился впечатлениями от резонансного интервью экс-форварда команды Криштиану Роналду.

    «Думаю, после такого интервью было очевидно, что он должен уйти. Здесь даже нечего обсуждать.

    Я смотрел интервью. Не все, но большую часть. Это часть моей работы.

    Я хотел, чтобы Роналду остался, но он стремился уйти. Когда игрок не хочет быть в клубе, он должен уйти, это ясно.

    Мы не могли просто проигнорировать такое интервью. Делая этот шаг, Криштиану знал о последствиях.

    Он никогда раньше не говорил мне, что намерен покинуть команду», – сказал тен Хаг.

    • «МЮ» расторг контракт с 37-летним Роналду.
    • Пока у португальца есть предложения только из Саудовской Аравии.
    • На ЧМ-2022 он забил 1 гол в 4 матчах и потерял место в стартовом составе.

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    Источник: Manchester Evening News

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