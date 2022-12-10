Бразилия вылетела с ЧМ-2022, Промес может получить российский паспорт, Роналду в декабре подпишет контракт с «Аль-Насром» и другие новости

Роналду подпишет контракт с «Аль-Насром» в Эль-Рияде сразу после завершения ЧМ-2022.

Габулов: «Кокорин хотел играть за «Химки», зарплата даже не обсуждалась. Но «Фиорентина» ничего не рассматривала».

Онопко вспомнил, как отдыхал с Карпиным: «Водка нам уже не лезла, сливали ее в цветы».

«Зенит» усилит две позиции в зимнее трансферное окно.

Роналду останется в запасе сборной Португалии на матч с Марокко. Рамуш выйдет в старте (A Bola).

Дуймович: «В Европе боялись сборную России. Переход в Азию станет большой потерей для УЕФА».

Промес может получить российское гражданство. Это инициатива «Спартака».

«Если мы настолько плохи, что берем преступника, – окей». Губерниев – о гражданстве РФ для Промеса.

ЧМ-2022. Хорватия в серии пенальти победила Бразилию и вышла в полуфинал.

Полуобнаженная «самая горячая» фанатка ЧМ-2022 танцем отпраздновала победу Хорватии над Бразилией.