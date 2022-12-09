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    Габулов: «Кокорин хотел играть за «Химки», зарплата даже не обсуждалась. Но «Фиорентина» ничего не рассматривала»

    Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов заявил, что нападающий «Ариса» Александр Кокорин мог оказаться в подмосковном клубе.

    — Насколько реально было договориться с Кокориным о переходе в «Химки»?

    — Финансовой возможности не было абсолютно никакой. Только желание клуба попробовать получить его и желание самого Саши поиграть за «Химки». Но «Фиорентина» вообще ничего не рассматривала. Непонятно, что у них происходило. При этом со стороны Кокорина финансовых запросов не было.

    — То есть он готов был пойти на понижение зарплаты?

    — Это даже не обсуждалось. Он просто хотел играть в футбол.

    • Кокорин играет в «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины».
    • В этом сезоне форвард забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18408

      Cleaner 27 минут назад

      Габулов, Гогниев. Химки - клуб из Владикавказа?

      0
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      Рейтинг: +2237

      serglider > Cleaner 21 минуту назад

      Кавказская псевдобратия! Один залез и тянет за собой свою диаспору... Результат, как правило, получается плачевный...

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      Рейтинг: +24856

      bset > Cleaner 17 минут назад

      Странные нынче времена. Наших сограждан пытаемся согражданами перестать считать, а не наших сограждан стремимся к согражданам причислить. Цирк да и только.

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      Рейтинг: +18408

      Cleaner > bset 7 минут назад

      Я где то поделил кого то на граждан и не граждан? Не нужно ИНСИНУАЦИЙ! Я намекнул, что лучше бы им развивать футбол в своей РОДНОЙ республике. Там, где они знают все, и их знают все. Я люблю Кавказ. Я хорошо знаю Кавказ. Там, и в Осетии в частности, живут очень доброжелательные люди. Так что слова о цирке оставьте при себе...(((

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