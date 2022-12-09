Габулов: «Кокорин хотел играть за «Химки», зарплата даже не обсуждалась. Но «Фиорентина» ничего не рассматривала»

Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов заявил, что нападающий «Ариса» Александр Кокорин мог оказаться в подмосковном клубе.

— Насколько реально было договориться с Кокориным о переходе в «Химки»?

— Финансовой возможности не было абсолютно никакой. Только желание клуба попробовать получить его и желание самого Саши поиграть за «Химки». Но «Фиорентина» вообще ничего не рассматривала. Непонятно, что у них происходило. При этом со стороны Кокорина финансовых запросов не было.

— То есть он готов был пойти на понижение зарплаты?

— Это даже не обсуждалось. Он просто хотел играть в футбол.

Кокорин играет в «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины».

В этом сезоне форвард забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

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