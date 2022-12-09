Полуобнаженная «самая горячая» фанатка ЧМ-2022 танцем отпраздновала победу Хорватии над Бразилией

Болельщица сборной Хорватии Ивана Кнолль станцевала по случаю победы команды над Бразилией в 1/4 финала чемпионата мира-2022. Видео она выложила в социальной сети.

Хорваты оказались сильнее Бразилии в серии пенальти.

Кнолль западные медиа называют «самой горячей» болельщицей ЧМ-2022.

Хорватия в полуфинале сыграет с Аргентиной или Нидерландами.

Хорваты вышли в полуфинал на 2-м ЧМ подряд.

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