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    Полуобнаженная «самая горячая» фанатка ЧМ-2022 танцем отпраздновала победу Хорватии над Бразилией

    Болельщица сборной Хорватии Ивана Кнолль станцевала по случаю победы команды над Бразилией в 1/4 финала чемпионата мира-2022. Видео она выложила в социальной сети.

    Хорваты оказались сильнее Бразилии в серии пенальти.

    • Кнолль западные медиа называют «самой горячей» болельщицей ЧМ-2022.
    • Хорватия в полуфинале сыграет с Аргентиной или Нидерландами.
    • Хорваты вышли в полуфинал на 2-м ЧМ подряд.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.12.2022 22:56
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