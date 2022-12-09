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    Роналду подпишет контракт с «Аль-Насром» в Эль-Рияде сразу после завершения ЧМ-2022

    Экс-нападающий «МЮ» Криштиану Роналду близок к переходу в «Аль-Наср».

    По информации журналиста Хосе Феликса, 37-летний португалец знает, что его будущее будет связано с саудовским футболом. Сразу после окончания ЧМ-2022 для сборной Португалии нападающий вылетит в Эр-Рияд, чтобы подписать контракт с «Аль-Насром».

    «Он достиг абсолютной договоренности с клубом», – заявил Феликс.

    • По информации Marca, «Аль-Наср» предложил Роналду контракт до лета 2025 года с окладом 200 миллионов евро за сезон.
    • Роналду – свободный агент.
    • Португалец остается без команды после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 10:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +23723

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Судя по всему, это будет интересный проект.

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      Рейтинг: +2237

      serglider > DOCTOR PENALTY 43 минуты назад

      Чем он интересен кроме денег? Криш, позиционирует себя как рекордсмена европейских рекордов в чемпионатах, голах, сыгранных матчах... Если он будет играть в Африке, то все его европейские "рекорды" станут на паузу и Месси, может их побить, да и со сборной можно будет расстаться... Скорее всего Криш хочет создать ажиотаж вокруг своей персоны, что бы выгадать хороший контракт в Европе.

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