Роналду подпишет контракт с «Аль-Насром» в Эль-Рияде сразу после завершения ЧМ-2022

Экс-нападающий «МЮ» Криштиану Роналду близок к переходу в «Аль-Наср».

По информации журналиста Хосе Феликса, 37-летний португалец знает, что его будущее будет связано с саудовским футболом. Сразу после окончания ЧМ-2022 для сборной Португалии нападающий вылетит в Эр-Рияд, чтобы подписать контракт с «Аль-Насром».

«Он достиг абсолютной договоренности с клубом», – заявил Феликс.

По информации Marca, «Аль-Наср» предложил Роналду контракт до лета 2025 года с окладом 200 миллионов евро за сезон.

Роналду – свободный агент.

Португалец остается без команды после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

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