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    Роналду 1 января перейдет в «Аль-Наср». Он станет самым высокооплачиваемым спортсменом мира

    Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду перейдет в «Аль-Наср».

    По информации Marca, 37-летний португалец станет футболистом саудовского клуба 1 января. Контракт будет рассчитан до лета 2025 года, зарплата – около 200 миллионов евро в год с учетом бонусов.

    Роналду станет самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

    • Роналду на данный момент является свободным агентом.
    • В ноябре португалец расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: Marca

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5924

      subbotaspartak 39 минут назад

      Куда-куда? А Наср.ать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12302

      Алексей З 41 минуту назад

      Может тогда все успокоятся, достали уже новости о нём.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14109

      playsh 1 час назад

      Мальчиш-плохиш,за "банку варенья и чемодан печенья" до 50 бегать будет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      ARSENAL LONDONN 2 часа назад

      Задолбали враньё нести, писать больше не чего?!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8492

      vladik12 > ARSENAL LONDONN 2 часа назад

      Спуяли вранье?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +11266

      alex1951 2 часа назад

      Властелин Мира?
      ....Дзю Крыштыану Роналду:Позолоти ручку...))))

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