Роналду 1 января перейдет в «Аль-Наср». Он станет самым высокооплачиваемым спортсменом мира

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду перейдет в «Аль-Наср».

По информации Marca, 37-летний португалец станет футболистом саудовского клуба 1 января. Контракт будет рассчитан до лета 2025 года, зарплата – около 200 миллионов евро в год с учетом бонусов.

Роналду станет самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Роналду на данный момент является свободным агентом.

В ноябре португалец расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

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