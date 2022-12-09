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    «Зенит» усилит две позиции в зимнее трансферное окно

    Стали известны планы «Зенита» на зимнее трансферное окно.

    «В зимнее трансферное окно «Зенит» планируется усилить две позиции – центр обороны и атаку.

    Петербургский клуб ищет левоногого центрального защитника и нападающего, способного сразу составить конкуренцию Ивану Сергееву и Матео Кассьерре. Именно от решения по игроку центра обороны зависит будущее Нуралы Алипа, арендное соглашение которого истекает 31 декабря.

    Информация об интересе петербуржцев к аргентинскому форварду Энцо Копетти не соответствует действительности. Петербуржцы продолжают искать нападающего на латиноамериканском и российском рынке», – сообщает журналист Bobsoccer Алексей Андрианов.

    • «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ.
    • Отрыв от идущего вторым «Спартака» – 6 очков.

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    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 12:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +812

      Fialet 1 час назад

      Зениту надо усилить одну позицию - тренерскую.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +428

      Азбука > Fialet 31 минуту назад

      Так какие твои конкретные кандидатуры?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3169

      Ziklop 2 часа назад

      сокращение лимита до трех игроков продавливается, а Зенит ищет иностранцев?

      0
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      ...
      Рейтинг: +4131

      Питерский князь > Ziklop 2 часа назад

      Ты все новости читаешь?
      РФС сказал, что изменений не будет.

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      Рейтинг: +3169

      Ziklop > Питерский князь 2 часа назад

      пока не будет. лишь бы не побежали наши леги зимой!

      0
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