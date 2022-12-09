«Зенит» усилит две позиции в зимнее трансферное окно

Стали известны планы «Зенита» на зимнее трансферное окно.

«В зимнее трансферное окно «Зенит» планируется усилить две позиции – центр обороны и атаку.

Петербургский клуб ищет левоногого центрального защитника и нападающего, способного сразу составить конкуренцию Ивану Сергееву и Матео Кассьерре. Именно от решения по игроку центра обороны зависит будущее Нуралы Алипа, арендное соглашение которого истекает 31 декабря.

Информация об интересе петербуржцев к аргентинскому форварду Энцо Копетти не соответствует действительности. Петербуржцы продолжают искать нападающего на латиноамериканском и российском рынке», – сообщает журналист Bobsoccer Алексей Андрианов.

«Зенит» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ.

Отрыв от идущего вторым «Спартака» – 6 очков.

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