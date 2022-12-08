Смородская: «Оставьте лимит на легионеров в покое! Нечем заняться что ли?»

им действительно нечем заняться сидят мышей не ловят, а страна уже в такой ...... лучше бы занимались ценами опять ЖКХовцы оборзели но до этого никому нет дела у них главное работать там где и не надо ничего делать
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает нецелесообразным очередное изменение лимита на легионеров в РПЛ.
- Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.
- Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
- При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.
«Мое категоричное мнение: «Не надо ужесточать лимит на легионеров! Оставьте его уже в покое!». Никто к нам не едет, и угроз никаких нет.
Этим людям, что, нечем заняться что ли? Я вообще их не понимаю. Недавно был введен новый лимит, а эти... Вообще покоя не дают», – сказала Смородская.
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