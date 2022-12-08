Смородская: «Оставьте лимит на легионеров в покое! Нечем заняться что ли?»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает нецелесообразным очередное изменение лимита на легионеров в РПЛ.

Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.

Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.

При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

«Мое категоричное мнение: «Не надо ужесточать лимит на легионеров! Оставьте его уже в покое!». Никто к нам не едет, и угроз никаких нет.

Этим людям, что, нечем заняться что ли? Я вообще их не понимаю. Недавно был введен новый лимит, а эти... Вообще покоя не дают», – сказала Смородская.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию