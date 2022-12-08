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    «Над нами уже весь мир смеется!». Президент «Урала» Иванов – о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал новость о том, что лимит на легионеров в РПЛ могут ужесточить со следующего сезона.

    • Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.
    • Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
    • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

    «У нас хотят ужесточить лимит на легионеров? В мировом футболе нет лимита на легионеров. В РПЛ еще год даже не поиграли при новом лимите, надо же сначала попробовать, а потом ужесточать.

    Правительство не устраивает качество легионеров? У нас пока ничего не планируется. Что бразильцы в «Зените» или иностранцы в «Спартаке» плохие? В «Урале», я считаю, тоже хорошие легионеры.

    Мы меняем лимит почти каждый год. Теперь меняем сегодня, затем завтра введем новый лимит. Как вы не можете понять, что над нами уже весь мир смеется!» – сказал Иванов.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4425

      Snek 3 часа назад

      Да никто над нами не смеётся, в мире никто не знает про наш закрытый футбольных анклав.

      1
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      Рейтинг: +441

      the teacher 3 часа назад

      Эти танцы с лимитом просто для вида, показывают типа что они там что-то решают))

      2
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      Рейтинг: +441

      the teacher 3 часа назад

      В нынешней ситуации легов вообще накуй надо гнать из страны, пусть наши деревяшки пыхтят на поле, и зарплаты срезать до минимума, выиграют матч выдать премию, проиграют пусть на прожиточном уровне живут. Тогда сразу будет понятно кто играет а кто Кокорин ))

      3
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      Рейтинг: +12362

      Алексей З 3 часа назад

      Никто над нами не смеётся , всему миру наши внутренние дела фиолетово.
      Вы соседей не беспокойте , а на своей 1/6 части суши творите что хотите.
      Дуракам закон не писан.

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