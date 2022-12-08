«Над нами уже весь мир смеется!». Президент «Урала» Иванов – о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал новость о том, что лимит на легионеров в РПЛ могут ужесточить со следующего сезона.
- Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.
- Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
- При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.
«У нас хотят ужесточить лимит на легионеров? В мировом футболе нет лимита на легионеров. В РПЛ еще год даже не поиграли при новом лимите, надо же сначала попробовать, а потом ужесточать.
Правительство не устраивает качество легионеров? У нас пока ничего не планируется. Что бразильцы в «Зените» или иностранцы в «Спартаке» плохие? В «Урале», я считаю, тоже хорошие легионеры.
Мы меняем лимит почти каждый год. Теперь меняем сегодня, затем завтра введем новый лимит. Как вы не можете понять, что над нами уже весь мир смеется!» – сказал Иванов.
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