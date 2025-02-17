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  • Президент «Урала» отреагировал на новость о подписании Селихова

Президент «Урала» отреагировал на новость о подписании Селихова

Президент «Урала» Григорий Иванов не подтвердил скорый переход экс-вратаря «Спартака» Александра Селихова.

«Как будет решение по Селихову, мы вам сообщим. Скажем об этом в прессе, на сайте «Урала».

Всем все расскажем. Пока мне нечего рассказать», – заявил Иванов.

  • В 2017 году Селихов становился чемпионом в составе «Спартака».
  • В этом сезоне голкипер пропустил 7 голов в 8 матчах.
  • Ему выплатили компенсацию в размере 700 тысяч евро.
  • Сообщалось об интересе к Селихову со стороны «Химок» и «Ростова».

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Источник: «РБ Спорт»

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17.02.2025 22:31
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