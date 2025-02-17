Президент «Урала» отреагировал на новость о подписании Селихова

Президент «Урала» Григорий Иванов не подтвердил скорый переход экс-вратаря «Спартака» Александра Селихова.
«Как будет решение по Селихову, мы вам сообщим. Скажем об этом в прессе, на сайте «Урала».
Всем все расскажем. Пока мне нечего рассказать», – заявил Иванов.
- В 2017 году Селихов становился чемпионом в составе «Спартака».
- В этом сезоне голкипер пропустил 7 голов в 8 матчах.
- Ему выплатили компенсацию в размере 700 тысяч евро.
- Сообщалось об интересе к Селихову со стороны «Химок» и «Ростова».