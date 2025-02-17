Президент «Урала» отреагировал на новость о подписании Селихова

Президент «Урала» Григорий Иванов не подтвердил скорый переход экс-вратаря «Спартака» Александра Селихова.

«Как будет решение по Селихову, мы вам сообщим. Скажем об этом в прессе, на сайте «Урала».

Всем все расскажем. Пока мне нечего рассказать», – заявил Иванов.