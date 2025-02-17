Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Экс-вратарь «Спартака» Селихов нашел команду в Первой лиге

Бывший спартаковец Александр Селихов близок к подписанию контракта с новым клубом.

Он готов присоединится к «Уралу», идущему на третьем месте в Первой лиге.

Ожидается, что сегодня вратарь прибудет в расположение екатеринбургской команды, которая проводит сборы в ОАЭ.

  • В 2017 году Селихов становился чемпионом в составе «Спартака».
  • В этом сезоне голкипер пропустил 7 голов в 8 матчах.
  • Ему выплатили компенсацию в размере 700 тысяч евро.
  • Сообщалось об интересе к Селихову со стороны «Химок» и «Ростова».

Новости по теме
Президент «Урала» отреагировал на новость о подписании Селихова
«Ростов» принял решение по Селихову 3
Ребров вспомнил о страшной травме Селихова: «Полнейший шок!» 1
Источник: Metaratings

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

17.02.2025 15:00
Рекомендуем
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1739794953
Придётся начать сначала. Успехов, Саша!
Ответить
...короче
1739795374
...вот, как-то так. Удачи Уралу и Селихову!...
Ответить
fakeid
1739795554
ну тут можно только поздравить) после спартака на повышение пошёл!
Ответить
алдан2014
1739796043
Жалко,воротник то фартовый,вспоминая последнюю нашу ЛЕ. Травмы помешали
Ответить
Чермындыр
1739796532
Урал и Спартак обменялись вратарями получается
Ответить
slavа0508
1739797042
Удачи Александр ...всё лучше чем дерево полировать ...
Ответить
R!Go
1739803288
В Динамо отлично бы вписался
Ответить
FRZZ
1739803333
Нормальный вратарь, не хуже Максименко.
Ответить
alefreddy
1739803916
покатился вниз как и не пригодился как и Жора.Удачи в другой лиге
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 