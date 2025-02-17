Экс-вратарь «Спартака» Селихов нашел команду в Первой лиге

Бывший спартаковец Александр Селихов близок к подписанию контракта с новым клубом.

Он готов присоединится к «Уралу», идущему на третьем месте в Первой лиге.

Ожидается, что сегодня вратарь прибудет в расположение екатеринбургской команды, которая проводит сборы в ОАЭ.