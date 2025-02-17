Экс-вратарь «Спартака» Селихов нашел команду в Первой лиге

Бывший спартаковец Александр Селихов близок к подписанию контракта с новым клубом.
Он готов присоединится к «Уралу», идущему на третьем месте в Первой лиге.
Ожидается, что сегодня вратарь прибудет в расположение екатеринбургской команды, которая проводит сборы в ОАЭ.
- В 2017 году Селихов становился чемпионом в составе «Спартака».
- В этом сезоне голкипер пропустил 7 голов в 8 матчах.
- Ему выплатили компенсацию в размере 700 тысяч евро.
- Сообщалось об интересе к Селихову со стороны «Химок» и «Ростова».