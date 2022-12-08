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    Английский журналист оценил шансы Захаряна заиграть в «Челси»

    Журналист Standard Sport Низар Кинселла считает, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян сразу не сможет стать основным в «Челси».

    «Думаю, если Арсен перейдeт в «Челси», он сначала отправится в аренду. Например, в один из тех клубов, с кем у лондонцев есть партнeрство.

    Уровень основы Захарян пока не тянет. Уровень АПЛ гораздо выше уровня РПЛ, я бы даже сказал, что он выше уровня чемпионата мира и плей-офф Лиги чемпионов», – сказал Кинселла.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Летом переход игрока в «Челси» сорвался из-за санкций.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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