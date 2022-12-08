Английский журналист оценил шансы Захаряна заиграть в «Челси»

Журналист Standard Sport Низар Кинселла считает, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян сразу не сможет стать основным в «Челси».

«Думаю, если Арсен перейдeт в «Челси», он сначала отправится в аренду. Например, в один из тех клубов, с кем у лондонцев есть партнeрство.

Уровень основы Захарян пока не тянет. Уровень АПЛ гораздо выше уровня РПЛ, я бы даже сказал, что он выше уровня чемпионата мира и плей-офф Лиги чемпионов», – сказал Кинселла.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

Летом переход игрока в «Челси» сорвался из-за санкций.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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