Английский журналист оценил шансы Захаряна заиграть в «Челси»

Журналист Standard Sport Низар Кинселла считает, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян сразу не сможет стать основным в «Челси».
«Думаю, если Арсен перейдeт в «Челси», он сначала отправится в аренду. Например, в один из тех клубов, с кем у лондонцев есть партнeрство.
Уровень основы Захарян пока не тянет. Уровень АПЛ гораздо выше уровня РПЛ, я бы даже сказал, что он выше уровня чемпионата мира и плей-офф Лиги чемпионов», – сказал Кинселла.
- 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
- Летом переход игрока в «Челси» сорвался из-за санкций.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
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Источник: «Чемпионат»