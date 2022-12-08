Гакпо прокомментировал слухи об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед»

Вингер ПСВ Коди Гакпо ответил, ведет ли он переговоры с «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» пока не связывался со мной. Если это произойдет, то я все обдумаю с божьей помощью», – сказал 23-летний футболист.

Голландец забил 3 гола в 4 матчах ЧМ-2022.

Его рыночная стоимость – 45 миллионов евро.

На клубном уровне у Гакпо 13 мячей и 17 ассистов в 24 играх этого сезона.

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