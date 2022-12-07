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  • Аршавин: «Пиняев – типичный Роналду. Он станет большим игроком»

Аршавин: «Пиняев – типичный Роналду. Он станет большим игроком»

7 декабря 2022, 18:37
6

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему сравнил нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева с Криштиану Роналду.

«Чем он мне напоминает Роналду? Да, Сергей невысокий. Но я его просто застал еще в «Чертаново». Когда тренировал свою команду 2004 года рождения, мы против них играли.

Пиняев там был типичный Криштиану — брал мяч с фланга, тащил его в центр и бил. Но что нравится в Сергее — он вовремя с мячом умеет расставаться.

И действительно, скорее всего, станет большим игроком, потому что понимает, когда и где надо не только обыгрывать, но и отдавать мяч», — сказал Аршавин.

  • 18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».
  • В ноябре он дебютировал за сборную России.
  • В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».
  • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Аршавин Андрей Роналду Криштиану Пиняев Сергей
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1670427828
Экстрасенс Андрюшка. )))
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Hoahin
1670427880
Если уедет в Европу, может станет. В нынешнем тухлом РПЛ без еврокубков - наврядли.
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dragoon000320
1670428390
хахаха типичный Роналду это кто? Скорей всего сам Криш, ведь он такой один. А Аршавину пожелаю мозгов побольше, и лизоблюдствовать поменьше)
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Persona_non_Grata
1670434042
Хахаха - у нас то "русский Месси", то теперь вот Роналдо нарисовался ... Вот когда весь мир поставит фамилию " Пиняев " рядом с этими игроками, тогда и надо хвалу возносить !!!
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zigbert
1670482660
Небольшой прогресс в игре у Пиняева есть. Кто знает какой игрок из него получится? Уйдет из крыльев в какой нибудь сильный клуб и сядет на лавку.Сравнивать его с Роналду не совсем правильно. Разные по стилю игроки да и в росте есть отличие.
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