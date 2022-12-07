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    Аршавин: «Пиняев – типичный Роналду. Он станет большим игроком»

    Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему сравнил нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева с Криштиану Роналду.

    «Чем он мне напоминает Роналду? Да, Сергей невысокий. Но я его просто застал еще в «Чертаново». Когда тренировал свою команду 2004 года рождения, мы против них играли.

    Пиняев там был типичный Криштиану — брал мяч с фланга, тащил его в центр и бил. Но что нравится в Сергее — он вовремя с мячом умеет расставаться.

    И действительно, скорее всего, станет большим игроком, потому что понимает, когда и где надо не только обыгрывать, но и отдавать мяч», — сказал Аршавин.

    • 18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».
    • В ноябре он дебютировал за сборную России.
    • В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».
    • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +20101

      Persona_non_Grata 16 минут назад

      Хахаха - у нас то "русский Месси", то теперь вот Роналдо нарисовался ... Вот когда весь мир поставит фамилию " Пиняев " рядом с этими игроками, тогда и надо хвалу возносить !!!

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      Рейтинг: +755

      dragoon000320 1 час назад

      хахаха типичный Роналду это кто? Скорей всего сам Криш, ведь он такой один. А Аршавину пожелаю мозгов побольше, и лизоблюдствовать поменьше)

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      Рейтинг: +24853

      bset 1 час назад

      Главное, чтобы ныть со временем не стал, как Роналду

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      Рейтинг: +1292

      Hoahin 1 час назад

      Если уедет в Европу, может станет. В нынешнем тухлом РПЛ без еврокубков - наврядли.

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      Рейтинг: +23703

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Экстрасенс Андрюшка. )))

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