Аршавин: «Пиняев – типичный Роналду. Он станет большим игроком»

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему сравнил нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева с Криштиану Роналду.

«Чем он мне напоминает Роналду? Да, Сергей невысокий. Но я его просто застал еще в «Чертаново». Когда тренировал свою команду 2004 года рождения, мы против них играли.

Пиняев там был типичный Криштиану — брал мяч с фланга, тащил его в центр и бил. Но что нравится в Сергее — он вовремя с мячом умеет расставаться.

И действительно, скорее всего, станет большим игроком, потому что понимает, когда и где надо не только обыгрывать, но и отдавать мяч», — сказал Аршавин.

18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».

В ноябре он дебютировал за сборную России.

В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

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