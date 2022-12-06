Аршавин: «Пиняев мне напоминает Криштиану Роналду»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил на вопросы о вингере «Крыльев Советов» Сергее Пиняеве.
– Тогда надо смотреть на свой рынок. Кого следующим ждать в «Зените»? Пиняева?
– Он сейчас интересен всем командам, которые находятся наверху таблицы.
– У Пиняева долгосрочный контракт. Его можно выкупить?
– Не думаю, что его контракт с «Крыльями Советов» станет препятствием для топ-клубов РПЛ.
– Пиняев не напоминает по игре тебя самого?
– Иногда да – с учетом того, что он не такой высокий. Но по позиции, где он играет, и по тому, как он любит смещаться в центр, мне он больше напоминает Криштиану Роналду.
- 18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».
- В ноябре он дебютировал за сборную России.
- В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».
- Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.
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