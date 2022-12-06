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Аршавин: «Пиняев мне напоминает Криштиану Роналду»

6 декабря 2022, 19:39
3

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил на вопросы о вингере «Крыльев Советов» Сергее Пиняеве.

– Тогда надо смотреть на свой рынок. Кого следующим ждать в «Зените»? Пиняева?

– Он сейчас интересен всем командам, которые находятся наверху таблицы.

– У Пиняева долгосрочный контракт. Его можно выкупить?

– Не думаю, что его контракт с «Крыльями Советов» станет препятствием для топ-клубов РПЛ.

– Пиняев не напоминает по игре тебя самого?

– Иногда да – с учетом того, что он не такой высокий. Но по позиции, где он играет, и по тому, как он любит смещаться в центр, мне он больше напоминает Криштиану Роналду.

  • 18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».
  • В ноябре он дебютировал за сборную России.
  • В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».
  • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Аршавин Андрей Пиняев Сергей
Комментарии (3)
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eugen-han
1670349474
Не губите игрока, оставьте его в покое, а именно там, где он сейчас играет, а то ведь просто может не заиграть где-либо. Нужно время, чтобы получить уже готового мастера.
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Garrincha58
1670352192
Аршавин ты ли это или ТВ тебе совсем мозги задурило какой из Пиняя Криштиану скорее тебя напоминает маленький толстенький
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DOCTOR PENALTY
1670353116
Аршавин всё больше и больше начинает напоминать Орлова.
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