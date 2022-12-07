Тен Хаг впервые прокомментировал уход Роналду из «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг впервые высказался о расторжении контракта с нападающим Криштиану Роналду.

«Роналду ушел, и теперь это в прошлом. Сейчас мы смотрим в будущее», – сказал тен Хаг.

Роналду играл за «МЮ» с лета 2021 года.

Он провел 16 матчей за клуб в этом сезоне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Криштиану отказался от 17 миллионов фунтов компенсации при уходе из «МЮ».

«МЮ» расторг контракт с Роналду из-за этого интервью: он критиковал Глейзеров, Рангника и весь клуб за развитие

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