Тен Хаг впервые прокомментировал уход Роналду из «МЮ»

Какой однако " быстросоображающий " ...чтобы сформулировать небольшое предложение , ему понадобилось "всего" неделя .... думаю МЮ ничего хорошего не даёт , если там заправляют подобные дубы и его скоро " уйдут " .
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг впервые высказался о расторжении контракта с нападающим Криштиану Роналду.
«Роналду ушел, и теперь это в прошлом. Сейчас мы смотрим в будущее», – сказал тен Хаг.
- Роналду играл за «МЮ» с лета 2021 года.
- Он провел 16 матчей за клуб в этом сезоне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
- Криштиану отказался от 17 миллионов фунтов компенсации при уходе из «МЮ».
«МЮ» расторг контракт с Роналду из-за этого интервью: он критиковал Глейзеров, Рангника и весь клуб за развитие
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