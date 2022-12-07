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    Тен Хаг впервые прокомментировал уход Роналду из «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг впервые высказался о расторжении контракта с нападающим Криштиану Роналду.

    «Роналду ушел, и теперь это в прошлом. Сейчас мы смотрим в будущее», – сказал тен Хаг.

    • Роналду играл за «МЮ» с лета 2021 года.
    • Он провел 16 матчей за клуб в этом сезоне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
    • Криштиану отказался от 17 миллионов фунтов компенсации при уходе из «МЮ».

    «МЮ» расторг контракт с Роналду из-за этого интервью: он критиковал Глейзеров, Рангника и весь клуб за развитие

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 16:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2172

      моэм 56 минут назад

      Какой однако " быстросоображающий " ...чтобы сформулировать небольшое предложение , ему понадобилось "всего" неделя .... думаю МЮ ничего хорошего не даёт , если там заправляют подобные дубы и его скоро " уйдут " .

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