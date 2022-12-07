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    Родри – о вылете Испании с ЧМ-2022: «Футбол несправедлив. В матче с Марокко было скандальное судейство»

    Полузащитник сборной Испании Родри прокомментировал поражение от Марокко по пенальти на ЧМ-2022.

    «Судейство в первом тайме было скандальным. На нас не зафиксировали ни одного фола, а соперник получил много штрафных.

    Но мы должны посмотреть на себя. Я расстроен и не не могу с этим мириться, футбол несправедлив по отношению к нам», – сказал Родри.

    • Испанцы во второй раз подряд вылетели с чемпионата мира на стадии 1/8 финала.
    • На ЧМ-2018 Испания проиграла России по пенальти.
    • Испанцы с победного ЧМ-2010 не проходят дальше 1/8 финала на чемпионатах мира.

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    Источник: COPE

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