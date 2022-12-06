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    Соболев назвал свои сильные и слабые качества

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о своих достоинствах и недостатках.

    «Самое сильное качество в футболе – наверное, если говорить банально, игра корпусом и игра головой.

    Самое слабое – наверное, скорость. Я не особо быстрый.

    Положительные и отрицательные человеческие качества? Меня многие видят по телевизору, на самом деле я добрый парень, никогда никого не обижу и люблю пошутить.

    Отрицательное качество – наверное, я немножко ленивый, дома хочу отдыхать. И немного вспыльчивый.

    Но опять же, вспыльчивый на поле, а не в обычной жизни», – сказал Соболев.

    • Форвард забил 7 голов и отдал 7 ассистов в 16 матчах сезона РПЛ.
    • Футболист «Спартака» регулярно вызывается в сборную России.

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    Источник: ютуб-канал сборной России

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