Соболев назвал свои сильные и слабые качества

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о своих достоинствах и недостатках.

«Самое сильное качество в футболе – наверное, если говорить банально, игра корпусом и игра головой.

Самое слабое – наверное, скорость. Я не особо быстрый.

Положительные и отрицательные человеческие качества? Меня многие видят по телевизору, на самом деле я добрый парень, никогда никого не обижу и люблю пошутить.

Отрицательное качество – наверное, я немножко ленивый, дома хочу отдыхать. И немного вспыльчивый.

Но опять же, вспыльчивый на поле, а не в обычной жизни», – сказал Соболев.

Форвард забил 7 голов и отдал 7 ассистов в 16 матчах сезона РПЛ.

Футболист «Спартака» регулярно вызывается в сборную России.

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