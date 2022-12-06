Соболев: «Я – рукожоп. Ничего не могу сделать по хозяйству!»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев признался, что у него есть проблемы с решением некоторых бытовых вопросов.

«Что могу делать по хозяйству? Ой... Да ничего не могу сделать по хозяйству!

Могу пропылесосить, посуду помыть и другие банальные вещи. Молотком гвоздь забить – это элементарно.

Но, условно, поменять фильтр питьевой под раковиной я уже не могу. Поэтому иногда, когда папа приезжает, помогает мне что-то сделать по дому.

А так я вообще в этом плане топор. Не знаю, можно ли так сказать? Рукожоп! Ничего не умею делать, только чуть-чуть ногами», – сказал Соболев.

Форвард забил 7 голов и отдал 7 ассистов в 16 матчах сезона РПЛ.

Футболист «Спартака» регулярно вызывается в сборную России.

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