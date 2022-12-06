Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Соболев: «Я – рукожоп. Ничего не могу сделать по хозяйству!»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев признался, что у него есть проблемы с решением некоторых бытовых вопросов.

    «Что могу делать по хозяйству? Ой... Да ничего не могу сделать по хозяйству!

    Могу пропылесосить, посуду помыть и другие банальные вещи. Молотком гвоздь забить – это элементарно.

    Но, условно, поменять фильтр питьевой под раковиной я уже не могу. Поэтому иногда, когда папа приезжает, помогает мне что-то сделать по дому.

    А так я вообще в этом плане топор. Не знаю, можно ли так сказать? Рукожоп! Ничего не умею делать, только чуть-чуть ногами», – сказал Соболев.

    • Форвард забил 7 голов и отдал 7 ассистов в 16 матчах сезона РПЛ.
    • Футболист «Спартака» регулярно вызывается в сборную России.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Соболев: «Танцевать не умею вообще. Дерево такое, что лучше никогда не показывать» 2
    Соболев: «Техники у меня нет. Случайно получается что-то заковырять» 6
    Джикия и Соболев сыграют за свою медийную команду. Форвард «Спартака» будет вратарем
    Источник: ютуб-канал сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:56
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +689

      111ax 11 секунд назад

      учись у дзюбы, он руко... мастер на все руки в общем

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11