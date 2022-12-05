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  • «Там позерство, а здесь скромный и командный игрок»: спортивный психолог сравнил Роналду и Месси

«Там позерство, а здесь скромный и командный игрок»: спортивный психолог сравнил Роналду и Месси

5 декабря 2022, 01:31
7

Спортивный психолог Вадим Гущин сравнил форварда сборной Аргентины с нападающим Португалии Криштиану Роналду.

– Вам не кажется, что Месси слишком сдержанно себя ведет на чемпионате мира в Катаре?

– Он всю жизнь так себя ведет. Это вам не Роналду. Месси – принципиально другая личность. Там позерство, здесь очень скромный, командный игрок. Видно, что вся команда играет на Месси. Его освобождают от черновой работы. Ему трудно ею заниматься в этом возрасте. У Месси, может быть, чемпионат мира – один из лучших. Все внимание к нему. Он забивает решающие голы. Все счастливы. И все говорят про Месси. Чего уж больше?

  • Месси забил 3 гола и сделал 1 ассист на ЧМ-2022. Аргентина вышла в четвертьфинал, где сыграет с Нидерландами.
  • Роналду забил 1 гол (с пенальти). Португалия в 1/8 финала сыграет против Швейцарии.

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Источник: «РБ Спорт»
Чемпионат мира Аргентина Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (7)
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Maxi_7
1670195557
Типичный глор, а не психолог. Был бы психологом не возносил бы Месси на заоблачные высоты и не делал бы из него святого... он тот ещё чертила по характеру и как он выживал тренеров из команд и убирал неугодных игроков своей знаменитой ложкой во рту все прекрасно знают и помнят, кто следит за футболом дольше пары лет... Выдающиеся люди всегда с прибабахом, разница между Роналду и Месси заключается лишь в том, что один этого не скрывает, а второй прикидывается пушистой овцой, будучи волчарой в костюме этой самой овцы. Тут уже кому что ближе, но лично мне больше импонируют открытые люди, потому как от них знаешь чего ожидать, а вот святошам я никогда не верил и не буду верить - это самые опасные люди.
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Mariner
1670197899
До каких-то пор я тоже так думал. Пока Месси под конец своего бытия в Барсе не показался себя во всей красе. Оба мимо.
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DOCTOR PENALTY
1670223330
Густой бред. Психолог бЛ я!
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САДЫЧОК
1670224093
Это , как тараканы ( всякие колосковы и всякая остальная братия ) начали превозносить Месси !Стоило , ему забить важный мяч ! А , до этого , все эти ждуны ждали и ждали долго !
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