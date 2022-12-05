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    «Там позерство, а здесь скромный и командный игрок»: спортивный психолог сравнил Роналду и Месси

    Спортивный психолог Вадим Гущин сравнил форварда сборной Аргентины с нападающим Португалии Криштиану Роналду.

    – Вам не кажется, что Месси слишком сдержанно себя ведет на чемпионате мира в Катаре?

    – Он всю жизнь так себя ведет. Это вам не Роналду. Месси – принципиально другая личность. Там позерство, здесь очень скромный, командный игрок. Видно, что вся команда играет на Месси. Его освобождают от черновой работы. Ему трудно ею заниматься в этом возрасте. У Месси, может быть, чемпионат мира – один из лучших. Все внимание к нему. Он забивает решающие голы. Все счастливы. И все говорят про Месси. Чего уж больше?

    • Месси забил 3 гола и сделал 1 ассист на ЧМ-2022. Аргентина вышла в четвертьфинал, где сыграет с Нидерландами.
    • Роналду забил 1 гол (с пенальти). Португалия в 1/8 финала сыграет против Швейцарии.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6866

      Semenycch 12 минут назад

      Совершенно верно! Личности совершенно не сопоставимые! Один завистливый, самовлюбленный позер, другой скромный командный труженик.

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