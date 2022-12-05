«Там позерство, а здесь скромный и командный игрок»: спортивный психолог сравнил Роналду и Месси

Спортивный психолог Вадим Гущин сравнил форварда сборной Аргентины с нападающим Португалии Криштиану Роналду.

– Вам не кажется, что Месси слишком сдержанно себя ведет на чемпионате мира в Катаре?

– Он всю жизнь так себя ведет. Это вам не Роналду. Месси – принципиально другая личность. Там позерство, здесь очень скромный, командный игрок. Видно, что вся команда играет на Месси. Его освобождают от черновой работы. Ему трудно ею заниматься в этом возрасте. У Месси, может быть, чемпионат мира – один из лучших. Все внимание к нему. Он забивает решающие голы. Все счастливы. И все говорят про Месси. Чего уж больше?

Месси забил 3 гола и сделал 1 ассист на ЧМ-2022. Аргентина вышла в четвертьфинал, где сыграет с Нидерландами.

Роналду забил 1 гол (с пенальти). Португалия в 1/8 финала сыграет против Швейцарии.

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